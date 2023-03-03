Общество 03 марта 2023, 13:50 Прощание с политологом Павловским прошло в Москве ТАСС: в Москве попрощались с политологом Глебом Павловским РИА «Новости»

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Церемония прощания с журналистом и политологом Глебом Павловским состоялась в здании Центральной клинической больницы Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

Проститься с Павловским, скончавшимся на 72-м году жизни 27 февраля, пришли его знакомые, друзья и коллеги. В церемонии приняли участие социальный философ Александр Павлов, социолог Александр Филиппов, депутат Думы Сергей Шаргунов, журналист Александр Куприянов, публицист Максим Кононенко.

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После церемонии прощания тело Павловского кремируют, а похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

Павловский являлся основателем Фонда эффективной политики, которая в 2000 году разработала президентскую программу Владимира Путина. Также он занимал пост заместителя председателя издательского дома «Коммерсант», трудился редактором ежеквартального издания «Пределы власти».

Большому кругу россиян Павловский известен по программе «Реальная политика» на канале НТВ, где он был ведущим.