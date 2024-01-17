Общество 17 января 2024, 19:21 Прощание с поэтом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве Церемония прощания с поэтом Львом Рубинштейном прошла в Москве РИА «Новости»

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Поэта и публициста Льва Рубинштейна проводили в последний путь в Москве. Церемония прощания прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке. Друзья литератора, которые не смогли приехать, выступали по видеосвязи, сообщили «Известия».

Перед началом церемонии перед ДК выстроилась очередь, а траурный зал, где проходило прощание, оказался заполнен полностью.

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«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе», — обратилась к присутствующим дочь поэта Мария.

Рубинштейн тяжело пострадал в ДТП 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова. Литератора экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи боролись за его жизнь, но 14 января поэта не стало.

Поэта называли основоположником московского концептуализма наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым. Свой литературный путь поэт начал в конце 60-х годов прошлого века и создал собственный жанр — «карточки», в которых объединил вербальное, изобразительное и перформативное искусства.