Прощание с основателям «Звуки Му» Александром Липницким проходит в Подмосковье. Трансляция

Церемония прощания с бас-гитаристом и основателем группы «Звуки Му» Александром Липницким проходит в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Он умер 25 марта, провалившись под лед.

Музыканта похоронят недалеко от места прощания — на Аксиньинском кладбище в Одинцовском городском округе Московской области.

С Александром Липницким приехали попрощаться Григорий Лепс, участница рок-группы «Атас» Елена Чеботарева, Гарик Сукачев и другие.

Музыкант провалился под лед 25 марта, ему было 68 лет. В тот день он вышел на лыжную прогулку со своей собакой. По предварительной версии, его собака провалилась в реку, он пытался ее достать. Тело Липницкого достали водолазы спустя несколько дней.

Музыкант и журналист Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. В 1983 году основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. Дом Липницкого в районе Николиной Горы был главным прибежищем рок-музыкантов в Москве. Дружба с ними помогла ему создать цикл документальных передач «Еловая субмарина» для телеканала «Ностальгия».