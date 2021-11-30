Прощание с одним из погибших шахтеров началось в Кузбассе

Родные, близкие, коллеги 30 ноября прощаются с горняком Максимом Головниным, который погиб при аварии на шахте «Листвяжная». В последний путь его провожают в городе Ленинске-Кузнецком. Об этом сообщил корреспондент «360».

Люди собираются в церкви, там пройдет отпевание погибшего. На улице дежурит скорая помощь.

«Молодые ребята погибают, жалко их. Нарушения как были, так они и есть», — сказала местная жительница.

Женщина рассказала, что ее братья, которые уже умерли, раньше тоже работали на шахте. Один был начальником, другой — бригадиром.

«Заставляют закрывать датчики, каской или чем там… чтобы не показывали», — отметила она.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Там случился взрыв метана, это подтвердило изучение проб воздуха. Под землей в тот момент находились 285 человек. Половину из них удалось вывести, за частью людей спустились горноспасатели. Однако спасти всех не удалось — 51 человек погиб, в том числе пять спасателей. Еще 96 человек пострадали, большинство из них госпитализировали.

Утром 30 ноября стало известно, что за последние сутки спасатели обнаружили еще 18 тел горняков в шахте «Листвяжная». Однако из-за высокого содержания газа в воздухе работы по их транспортировке приостановили.