Прощание с мэром Абакана пройдет 16 октября. В городе объявили траур

Похороны мэра Абакана Николая Булакина проведут 16 октября. Градоначальник погиб в понедельник в автомобильной аварии.

«Прощание с Николаем Генриховичем Булакиным, трагически погибшим 14 октября, состоится в Абакане, в Драматическом театре имени Лермонтова 16 октября», — сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

После этого пройдет отпевание Булакина в Градо-Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Мэра похоронят на территории храма.

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Администрация Абакана сделала 16 октября днем траура по погибшему в автомобильной аварии Булакину. Местные власти попросили отменить в среду в городе развлекательные и спортивные мероприятия. Кроме того, телерадиокомпаниям Абакана рекомендовали скорректировать программу вещания.

«На здании городской администрации приспущены флаги. Абакан скорбит…» — говорится на сайте администрации.

Николаю Булакину было 66 лет. Он погиб 14 октября, находясь за рулем автомобиля. Булакин потерял управление, его машина вылетела с трассы, съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мэр Абакана умер.

Булакин занимал пост главы города с 1995 года и неоднократно переизбирался.