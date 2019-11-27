Прощание с Людмилой Вербицкой началось в Санкт-Петербурге

На траурной церемонии присутствуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, ректор университета Николай Кропачев и многие другие. Церемонию прощания открыл Кропачев. Он назвал Вербицкую «стержнем, который сохранил университет». Беглов заявил, что Людмила Алексеевна была его большим другом, учителем и великим гражданином своей страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что на прощание с Вербицкой сможет приехать и президент Владимир Путин.

Отпевать Вербицкую будут в храме Смоленской иконы Божией матери. Похороны состоятся на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября а 84-м году жизни. Она была выдающимся лингвистом-русистом. С 1994-го по 2008 год занимала пост ректора СПбГУ, а потом стала президентом вуза. Доктор филологических наук, профессор Вербицкая была удостоена высочайших наград. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»