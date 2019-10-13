Сотни человек пришли проститься с Лизой Киселевой в Саратове

В Саратове началось прощание с девятилетней Лизой Киселевой, которую убил местный житель по пути девочки в школу. В последний путь ребенка проводят в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.

За целый час до прощания у церкви уже было больше несколько десятков человек. К моменту начала — больше четырех сотен. Людей оказалось настолько много, что большой храм не смог вместить всех. Священнослужители объяснили, что дадут каждому возможность после отпевания пройти внутрь и проститься с Лизой.

Саратов сплотило общее горе: многие из тех, кто при жизни не знал Лизу, все равно не могут сдержать слезы. Взрослые и дети принесли малышке огромные охапки цветов и мягкие игрушки.

Семья Лизы Киселевой не захотела платить смертью убийце Подробнее

Девятилетняя Лиза Киселева из Саратова пропала утром 9 октября. Она вышла из дома и направилась в школу, но на уроках она не появилась, с этого времени телефон у нее был выключен. Поиски девочки вела почти тысяча человек: полиция, волонтеры «Лиза Алерт», неравнодушные местные жители. На следующий день им удалось найти рюкзак со сменной обувью ребенка, а позже стало известно о задержании неоднократно судимого Михаила Туватина, который живет в том же районе Саратова, что и Киселевы.

На допросе мужчина заявил, что испугался, что девочка расскажет о его захваченном гараже. Он затащил Лизу в этот самый гараж и убил. Тело ребенка с признаками удушения нашли 10 октября.

После задержания жители Саратова собрались на стихийный митинг с требованием выдать им убийцу. Кроме того, в соцсетях города циркулирует петиция о смертной казни для убийцы Лизы Киселевой. Опрос о смертной казни даже провели на страницах в соцсетях Госдумы. 80% участников опроса заявили, что поддерживают отмену моратория.