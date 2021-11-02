Прощание с лицом советского телевидения Игорем Кирилловым проходит в Москве. Прямая трансляция

Церемония прощания с легендарным диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве. Журналист ушел из жизни в 89 лет. «360» ведет прямую трансляцию.

Игорь Кириллов скончался в субботу, 30 октября, о чем сообщил Первый канал. Точная причина его смерти неизвестна, но знакомые ведущего сообщали, что у него были большие проблемы с сосудами, пришлось даже ампутировать ногу.

Знаменитый диктор проработал на телевидении с 1957 года и вел программу «Время» более 20 лет. Он объявил о полете Гагарина и запуске первого спутника. Самым ценным в профессии Игорь Кириллов называл умение завоевать доверие зрителя.

Свои соболезнования близким ведущего выразил президент России Владимир Путин, назвав Кириллова патриархом отечественного телевидения.