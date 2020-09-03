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    03 сентября 2020, 15:39

    Прощание с Крапивиным прошло в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Писателя Владислава Крапивина похоронили в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По данным ИА RNS, на церемонии побывали уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель губернатора Павел Креков и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Похороны состоялись на Широкореченском кладбище.

    «Владислав Петрович многое сделал, чтобы люди нашего города четко понимали простые ценности, ради которых и стоит жизнь», — заявил Высокинский.

    Новости SMI.FM