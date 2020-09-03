Прощание с Крапивиным прошло в Екатеринбурге

По данным ИА RNS, на церемонии побывали уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель губернатора Павел Креков и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Похороны состоялись на Широкореченском кладбище.

«Владислав Петрович многое сделал, чтобы люди нашего города четко понимали простые ценности, ради которых и стоит жизнь», — заявил Высокинский.