Прощание с композитором Людмилой Лядовой прошло в Москве

В Москве в Новодевичьем монастыре прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР, композитором и пианисткой Людмилой Лядовой. Об этом сообщил ТАСС.

Проводить артистку в последний путь собрались десятки ее друзей и поклонников таланта. Церемонию прощания посетили и многие коллеги артистки, среди которых певцы Игорь Наджиев и Руслан Кадиров, певица Рада Симбирева. Пространство монастыря украсили цветами. Венки прислали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, фонд имени Иннокентия Смоктуновского, телеведущий Андрей Малахов и и программа «Прямой эфир».

Похороны Лядовой пройдут на Кунцевском кладбище в Москве.

Людмила Лядова скончалась 10 марта. Ей было 95 лет. В конце февраля народную артистку госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, поражение легких составило 75%.

Заслуженный артист РФ, певец Алексей Глызин в беседе с «360» назвал Лядову одной из самых выдающихся женщин-музыкантов. Глызин указал, что она очень ответственно подходила к написанию музыки и никогда не позволяла себе вольностей с нотами.