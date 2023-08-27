Общество 27 августа 2023, 16:01 Прощание с балериной Адырхаевой пройдет в Большом театре 30 августа Большой театр: церемония прощания с балериной Адырхаевой состоится 30 августа YouTube

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Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой пройдет 30 августа в Государственном академическом Большом театре России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Начало траурного мероприятия запланировано на 11:00. Место похорон артистки пока не определено, рассказали в театре.

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«Прощание со Светланой Дзантемировной состоится 30 августа», — говорится в сообщении.

О смерти балерины стало известно днем 27 августа. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Адырхаева удостоена звания народной артистки СССР, награждена орденами «Знак Почета Трудового Красного Знамени», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

До 1988 года балерина была солисткой Большого театра. В 2001 году она вернулась в учреждение в качестве репетитора.