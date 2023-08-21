Общество 21 августа 2023, 12:07 Прощание с актером Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа Театр МТЮЗ: прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа МТЮЗ

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Прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем состоится в Московском театре юного зрителя 22 августа с 11 до 13 часов. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Игорь Ясулович сыграл множество ролей на сцене МТЮЗ, а также в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле» и многих других. Артист скончался на 82-м году жизни 19 августа.

Он работал в театре тридцать лет. Был мерилом нравственности и порядочности, преданности профессии. Свободный и смелый. Вечная ему память и наша любовь. Пресс-служба МТЮЗ

Ранее профессор ГИТИС Иосиф Райхельгауз назвал Ясуловича выдающимся явлением русского театра.