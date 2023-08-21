21 августа 2023, 12:07
Прощание с актером Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
Театр МТЮЗ: прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
Прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем состоится в Московском театре юного зрителя 22 августа с 11 до 13 часов. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Игорь Ясулович сыграл множество ролей на сцене МТЮЗ, а также в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле» и многих других. Артист скончался на 82-м году жизни 19 августа.
Он работал в театре тридцать лет. Был мерилом нравственности и порядочности, преданности профессии. Свободный и смелый. Вечная ему память и наша любовь.
Пресс-служба МТЮЗ
Ранее профессор ГИТИС Иосиф Райхельгауз назвал Ясуловича выдающимся явлением русского театра.
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