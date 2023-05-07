Общество 07 мая 2023, 16:08 Прощание с актером Александром Тютрюмовым состоится 10 мая Прощание с актером Александром Тютрюмовым состоится в Петербурге 10 мая Кинопоиск

Читать 360tv в

Церемония прощания с актером Александром Тютрюмовым состоится 10 мая в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм». Отпевание артиста пройдет в храме Рождества Христова на Песках.

«Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 [часов] в кинотеатре „Родина“ (Караванная улица, 12). <…> Киностудия „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими», — сообщили коллеги заслуженного артиста России.

Реклама

Его дочь рассказала Пятому каналу, что актер умер из-за резкого воспалительного процесса в организме. По ее словам, Александр Тютрюмов не болел, но накануне почувствовал сильную боль. Врачам не удалось его спасти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Тютрюмова. По словам главы региона, актер создавал яркие, запоминающиеся образы, был отличным педагогом и деятельным продюсером, а на малой родине его знали и любили, сообщил ТАСС.

Александр Тютрюмов умер в Санкт-Петербурге 7 мая на 65-м году жизни. У него остались жена, двое детей и двое внуков.