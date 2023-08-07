Эксклюзив 07 августа 2023, 10:35 «Прощаемся с жарой, но не с летом». Синоптик Шувалов — о погоде в Москве Синоптик Шувалов: аномальная жара покинет Москву в ближайшие дни Сайт мэра и правительства Москвы

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За прошедшую неделю в Москве устоялась настоящая жара. Температура воздуха прогрелась до +34 градусов. Однако она начнет уже потихоньку отступать от столицы и области. Завтра будет наблюдаться первый день понижения температуры, сообщил «360» руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня мы попрощаемся с жарой до следующего лета, но еще не с летом», — сказал он.

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По прогнозу синоптика, сегодня ожидается усиление ветра, и именно он станет предвестником похолодания в Москве. Завтра его порывы достигнут 17-18 метров в секунду, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Снижение температуры будет не резким. Столбики термометров опустятся до отметки в +25…+27 градусов.

Шувалов добавил, что, начиная с четверга, дождливый фронт отступит и в Москву вернется ясная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +25 градусов, к выходным — +22…+24.

Ранее синоптики сообщили, что Москва пережила самую жаркую «тропическую» ночь за лето.