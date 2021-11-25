Центробанк поддержал просьбу банков предоставить им доступ к истории паспортов

Российские банки попросили предоставить им доступ к базе данных с недействительными паспортами. Центробанк поддержал такую инициативу.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) написал обращения в правительство, МВД и Центробанк. В своих письмах он заявил о трудностях, с которыми столкнулись банки при идентификации клиентов. Проблема связана с отменой обязательного штампа в паспорте о ранее выданных документах, пояснила газета «Известия».

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей», — отметил председатель НСФР Андрей Емелин.

Он добавил, что банки обслуживают клиента как нового, если не могут проверить его старый паспорт. Как заявили в Центробанке, регулятор одобряет любую инициативу, позволяющую финансовым организациям выполнять свои обязанности по проверке клиентов.

Штампы о ранее выданных документах, наличие брака и детей отменили в России летом 2021 года.