«Прорыв и исторический итог». Глава Богородского округа рассказал о достижениях в развитии здравоохранения | 360°

Общество 31 августа 2022, 20:31 Поделиться Telegram

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Viber «Прорыв и исторический итог». Глава Богородского округа рассказал о достижениях в развитии здравоохранения Глава Богородского округа Сухин: медучреждения ремонтируют рекордными темпами Источник фото: телеканал "360"

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Сферу здравоохранения активно развивают в Богородском городском округе. Медицинские учреждения ремонтируют рекордными темпами, заявил в интервью «360» глава округа Игорь Сухин.

«Считаю прорывом и историческим итогом. Если раньше мы ремонтировали по два-три медицинских учреждения, то в прошлом году рекорд и для Ногинского района (бывшее название Богородского городского округа — прим. ред.) — 12 учреждений здравоохранения отремонтировали», — рассказал Сухин.

Сейчас ремонт проходит ФАП в деревне Вишняковские дачи. Работы планируют завершить к 1 октября. В план на второе полугодие включили Купавинскую горбольницу и амбулаторию в Успенске.

По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе пополнили автопарк станции скорой помощи. Сейчас насчитывается 21 автомобиль, включая восемь новых машин с современным медицинским оборудованием.

«Также строим новое здание, по государственной программе, совсем скоро появится современное здание скорой помощи», — отметил Сухин.

Богородский округ привлекает медицинские кадры из других регионов жильем, инфраструктурой, возможностями для развития детей и социальными льготами. На территории округа появится целый поселок для врачей. Проект выполнят в течение двух лет.

«Мы одни из четырех муниципалитетов Московской области участвуем в пилотном проекте по предоставлению безвозмездно земельных участков медицинским специалистам», — подчеркнул глава городского округа.

Как уточнил Сухин, речь идет о 183 участках, расположенных в хороших местах.

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