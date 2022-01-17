Пациентов после ковида предупредили о смертельном риске купаний в проруби на Крещение

Людям, которые перенесли ковид, следует воздержаться от традиционных купаний в проруби во время праздника Крещения. Медики указали, что этому совету лучше последовать, даже если болезнь прошла в легкой форме.

Влияние ковида на организм слишком негативно. В частности, очень серьезный удар наносится по сердечно-сосудистой системе. Из-за этого последствия ныряния в прорубь могут быть фатальны, написала kp.ru.

Для того, чтобы совершать такие процедуры, нужно находиться в очень хорошей физической форме, а в идеале начать готовиться к этому минимум за шесть месяцев. По словам доктора медицинских наук, врача-кинезитерапевта Сергея Бубновского, тем, кто на Крещение все-таки отправится к купелям, нужно помнить, что воздействие ледяной воды должно быть не более 30 секунд, а перед погружением в прорубь человек не должен мерзнуть.

«Никакого алкоголя ни до, ни после! Он создает обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над собственным состоянием. Исключительно горячий чай. Перед прорубью разогрейтесь», — добавил эксперт.

Бубновский добавил, что особенно опасна эта процедура может быть для людей с повышенным давлением и любыми проблемами с сосудами. Последствиями купания в проруби могут стать пневмония и миокардит. Поэтому обладателям слабого здоровья, с хроническими болезнями стоит как следует подумать, стоит ли идти на такой риск на Крещение.