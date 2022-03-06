Пользователи социальных сетей начали пересматривать выступления ушедшего из жизни сатирика Михаила Задорнова, в которых он рассказывал об украинцах. Многие отметили, что артист за несколько лет предсказал сегодняшние события. Внимание на это обратило ИА Nation News.

Рассказывая об украинских националистах, Задорнов рассказывал, что они никогда не действуют самостоятельно, предпочитая прятаться «под чьей-то крышей», а также нападают сзади и неожиданно.

Это полностью соответствует тем событиям, которые происходят сейчас, когда в ходе спецоперации России по демилитаризации Украины местные националисты прикрываются НАТО и мирными жителями.

В комментариях пользователи социальных сетей цитируют выступления сатирика, отмечая, что они очень точно отражают современную действительность.

Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года после тяжелого заболевания, когда ему было 69 лет. Власти Украины еще при жизни закрыли ему въезд в страну.

Российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы предотвратить наступления на республики Донбасса.