Общество 04 марта 2024, 13:36 Проректор университета кооперации выступил на подмосковном стенде на ВФМ-2024 Проректор РУК Дзюбан выступил на стенде Подмосковья на ВФМ-2024 в Сочи РИА «Новости»

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Встреча с проректором Российского университета кооперации (РУК) Иваном Дзюбаном состоялась на стенде Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Дзюбан — глава Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования, который формируется в Подмосковье при Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Иван Дзюбан рассказал собравшимся, что на этой должности смог осознать главную проблему современной молодежи.

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«Самая главная проблема сейчас у молодежи — определиться с выбором, определиться, чем заниматься», — считает он.

Фестиваль молодежи стартовал 2 марта. В нем участвуют около 20 тысяч человек из 180 стран. Подмосковье представили более 300 человек. Это учащиеся, спортсмены, блогеры, тренеры. Третий день ВФМ-2024, 4 марта, начался с выступлений разных артистов и танцев под музыку.

Самые активные участники Всемирного фестиваля молодежи получат в подарок путешествие на Камчатку от Российского экологического оператора.