Общество 11 декабря 2023, 17:20 Проректор РГСУ Алиев призвал вернуть медицинскую справку в перечень документов для поступления

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Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев призвал вернуть медицинскую справку в перечень документов, которые абитуриент обязан предоставить при поступлении. Об этом сообщил RT.

По словам Алиева, из-за отсутствия соответствующих требований повышается риск распространения различных заболеваний.

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«Даже получив образование, студенты, страдающие, например, психическими заболеваниями, не смогут полноценно трудиться, а значит, средства государства на образование будут потрачены напрасно», — добавил проректор.

Он также отметил, что такая постановка вопроса не касается программ социальной адаптации при тяжелых и неизлечимых недугах.