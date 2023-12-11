11 декабря 2023, 17:20
Проректор РГСУ Алиев призвал вернуть медицинскую справку в перечень документов для поступления
Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев призвал вернуть медицинскую справку в перечень документов, которые абитуриент обязан предоставить при поступлении. Об этом сообщил RT.
По словам Алиева, из-за отсутствия соответствующих требований повышается риск распространения различных заболеваний.
Реклама
«Даже получив образование, студенты, страдающие, например, психическими заболеваниями, не смогут полноценно трудиться, а значит, средства государства на образование будут потрачены напрасно», — добавил проректор.
Он также отметил, что такая постановка вопроса не касается программ социальной адаптации при тяжелых и неизлечимых недугах.
Вузы
Реклама
Реклама