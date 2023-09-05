05 сентября 2023, 18:05
Проректор Финуниверситета Симонов спрогнозировал рост цен на бензин
В ближайшее время в России увеличится стоимость бензина. Это объясняется необходимостью пополнять государственный бюджет, сообщил проректор Финансового университета Константин Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта, 70% стоимости топлива — это различного вида налоги и сборы. Повышение цен на бензин становится одним из ключевых способов в сложившейся ситуации наполнения государственной казны, добавил Симонов.
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Отмечается, что цена Аи-95 на бирже впервые превысила 75 тысяч рублей за тонну.
Бензин
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