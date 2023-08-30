Общество 30 августа 2023, 18:59 Проректор Финуниверситета Брюховецкая связала популярность колледжей с желанием молодежи зарабатывать

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Заинтересованность в колледжах в 2023 году объясняется желанием молодых людей начать зарабатывать как можно скорее. Об этом сообщила проректор по работе с абитуриентами Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, сейчас многие выпускники школ хотят освоить профессию в быстрые сроки, из-за чего выбирают учебу в колледжах. Также интерес к этим учебным заведением обусловлен повышением качества образования и сменой преподавателей.

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При этом Брюховецкая отметила, что по итогам прошедшего ЕГЭ многие школьники не смогли набрать минимальный балл.