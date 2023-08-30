Общество 30 августа 2023, 16:15 Проректор Финуниверситета Брюховецкая: большую часть заявлений на поступление абитуриенты подали через «Госуслуги»

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В 2023 году большую часть заявлений на поступление в вузы абитуриенты подали через портал «Госуслуги». Об этом сообщила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая «Национальной службе новостей».

По ее словам, эксперимент с подобной подачей документов идет уже четвертый год. Также нововведения в закон «Об образовании» коснулись детей граждан, которые исполняли воинский долг.

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Отмечается, что прошедшая приемная компания ознаменовалась резким повышением стоимости обучения ипроходного балла в вузах.