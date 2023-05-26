Общество 26 мая 2023, 15:23 Проработку инициатив по декриминализации законодательства в бизнесе вскоре завершат Путин: кабмин вскоре завершит инициативы по декриминализации законодательства в бизнесе РИА «Новости»

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Правительство России в ближайшее время должно завершить проработку инициатив по декриминализации уголовного законодательства в сфере бизнеса. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

Глава государства напомнил, что на минувшей встрече на повестке была в том числе тема отказа от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей при условии, если задолженность погашена. Также поднимали вопрос о других мерах по декриминализации законодательства.

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Работа в этом направлении идет, отметил Путин. По его словам, в правительстве уже в ближайшее время должны завершить проработку предложений и выйти на итоговые решения.

«Повторю еще раз, правительство этим активно занимается, и в ближайшее время работа будет доведена до логического конца», — добавил президент.