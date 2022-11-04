Проработавший 34 года в «Известиях» журналист Шинкарев скончался в Швейцарии | 360°

Общество 04 ноября 2022, 22:11 Проработавший 34 года в «Известиях» журналист Шинкарев скончался в Швейцарии Журналист и писатель Леонид Шинкарев умер на 92-м году жизни в Швейцарии Викимедиа

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Российский писатель и журналист Леонид Шинкарев, который проработал в газете «Известия» 34 года, скончался в Швейцарии. Причины смерти издание не уточнило.

В разные годы Шинкарев работал в Северной Корее, странах Африки, восточной Сибири. В 1980-1990-хх годах он трудился в Москве. За свою профессиональную деятельность Шинкарев удостоился почетного звания «Легенда российской журналистики».

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