Временные ограничения в Москве продлили до 1 мая

Введенные в Москве ограничения решили продлить до 1 мая. Это касается режима самоизоляции, проведения различных мероприятий и работы учреждений.

«Временно приостановить c 28 марта по 1 мая работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Еще власти до конца апреля запретили проводить на территории города спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.