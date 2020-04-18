    18 апреля 2020, 09:45

    Временные ограничения в Москве продлили до 1 мая

    Дамир Матюхин

    Введенные в Москве ограничения решили продлить до 1 мая. Это касается режима самоизоляции, проведения различных мероприятий и работы учреждений.
    Временные ограничения в Москве продлили до 1 мая

    «Временно приостановить c 28 марта по 1 мая работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», — сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

    Еще власти до конца апреля запретили проводить на территории города спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.