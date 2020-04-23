Пропускной режим решили ввести в Свердловской области

По словам Крекова, пропуска начнут действовать уже в майские праздники. Однако пока не ясно, какими будут сами пропуска. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании оперативного штаба 24 апреля.

«Система должна быть такой, чтобы дать наибольшую эффективность. Какими будут пропуска — бумажные или какие-то другие — будет решено, критерий один — чтобы система была эффективна», — пояснил замгубернатора.

Такие меры необходимы для того, чтобы в майские праздники жители минимально контактировали друг с другом.

«Мы сейчас вышли на состояние, когда можем пойти на реальный спад [заболеваемости]. И нам очень важно сделать так, чтобы праздничные дни прошли в условиях максимальной изоляции. Я прошу об этом СМИ и лидеров общественного мнения говорить со всеми об этом», — заявил Павел Креков.

Однако на майские выходные жителям все же разрешат ездить на дачные участки.

«Мы надеемся на разумность граждан: выезжать на дачу никому не запретим. Это тоже своего рода изоляция, особенно — если на все 10 дней», — добавил Креков.

В Челябинской области также могут ввести пропускную систему из-за высокого роста числа заболевших COVID-19. По данным ИА Ura.ru, в регионе за сутки подтверждено 57 новых случаев, из них 44 — в Златоусте. Там очагом заражения стала больница. О возможном введении пропусков в Челябинской области рассказал первый вице-губернатор Виктор Мамин.

«Мы обсуждаем этот вопрос. Когда мы видим историю контактов, кто и как подхватил инфекцию, и это не связано с улицей, то система пропусков не приблизит нас к цели. Когда зараженных много, и у каждого просто физически тяжело отработать контакты, может возникнуть ситуация, что цифровая система пропусков поможет сократить эти контакты», — рассказал Мамин.