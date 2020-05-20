Проповедь муфтия Московской области на Ураза-байрам пройдет в прямом эфире. Мечети будут закрыты

В этом году священный мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет особенно. Из-за пандемии все мечети будут закрыты на карантин, но посмотреть проповедь можно будет онлайн и в прямом эфире телеканала «360».

«В связи с тем, что ситуация с пандемией коронавируса, к сожалению, не улучшается и эпидемиологическая ситуация очень сложная, мы призываем наших верующих в дни празднования остаться дома. Ну а для того, чтобы вам было комфортно, мы организуем прямые трансляции. На телеканале „360“ в 8:00 будет прямая трансляция нашей проповеди и молитвы», — рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Также прямой эфир из Соборной мечети Ногинска можно будет посмотреть на страницах Совета муфтиев в социальных сетях и Youtube-каналах.

«Мы будем молиться о мире, спокойствии и скорейшем исправлении ситуации и выздоровлении всех тех, кто сегодня заболел, и молить Всевышнего, чтобы пандемия закончилась как можно скорее. Мира вам и милости Всевышнего и его благословения!» — заключил Аббясов.

С 18 марта мечети и мусульманские центры Московской области перестали проводить коллективные молитвы из-за сложной эпидемической ситуации.