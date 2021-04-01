Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в мире. Дипломата процитировал ТАСС.

«Текст [доклада], это так всегда бывает, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».

Она заметила, что в докладе страны цинично разделены на хорошие и плохие в зависимости от того, следуют ли они стратегическим уставкам Вашингтона или имеют свое представление о том, как развиваться и жить.