facebook_pixel
    01 апреля 2021, 19:13

    «Пропитан двойными стандартами». Захарова — о докладе Госдепа по правам человека

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в мире. Дипломата процитировал ТАСС.

    «Текст [доклада], это так всегда бывает, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».

    Она заметила, что в докладе страны цинично разделены на хорошие и плохие в зависимости от того, следуют ли они стратегическим уставкам Вашингтона или имеют свое представление о том, как развиваться и жить.