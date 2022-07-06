Прописку больше одного лица на 6 квадратных метрах предложили запретить в России

В России ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на площади в шесть квадратных метров, если это не родственники. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Так в Госдуме планируют устранить проблему так называемых «резиновых квартир». В таких помещениях сотнями прописываются люди и получают социальные пособия.

Письмо депутаты направили в МВД. Их интересует позиция ведомства по поводу такого ограничения.

Как пояснил Якубовский, подобные схемы в первую очередь используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции.

Нередко злоумышленники в своих целях используют асоциальных россиян, у которых в собственности имеются жилые помещения. В них, как объяснил парламентарий, за небольшое вознаграждение продают несколько квадратных метров, а позже прописывают на этих площадях множество людей.

Инициатива по запрету прописки на микродолях больше одного человека является логическим продолжением законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах (менее шести квадратных метров), добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.