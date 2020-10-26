Химическую кастрацию педофилов предлагают прописать в УК

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный готовит законопроект о химической кастрации педофилов. На этой неделе он намерен внести документ в правительство и Верховный суд, а затем в парламент.

Выборный предлагает внести поправки в статьи 99 и 101.1 Уголовного кодекса — «Виды принудительных мер медицинского характера» и «Принудительное лечение в медицинской организации».

Под химической кастрацией в законопроекте понимается «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». «Их перечень должно будет определить правительство», — пояснил «Известиям» автор инициативы.

Поводом для появления законопроекта Выборный назвал рост сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних на 20% с 2016 года. В 2019 году, согласно статистике Генпрокуратуры, было совершено 1266 подобных преступлений.

Депутат считает, что при использовании химической кастрации сведется к минимуму вероятность повторного нарушения УК. «И таким образом мы сможем разорвать эту цепочку», — уверен он.