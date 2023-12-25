Общество 25 декабря 2023, 19:07 Пропажу названия Эгейского моря с «Яндекс.Карт» объяснили технической ошибкой «Яндекс» объяснил пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой Unsplash

Читать 360tv в

Название Эгейского моря с «Яндекс.Карт» исчезло из-за технической ошибки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Для удобства мировая карта разделена на части, при этом некоторые из них стыкуются в районе Эгейского моря.

Реклама

«При обновлении схемы произошла техническая ошибка, и географическое название на время пропало», — отметили представители холдинга.

Такие ошибки возникают периодически, добавили в компании. Неполадки устраняют, когда их выявляет служба тестирования. Там пообещали, что название Эгейского моря снова вернется на карту в ближайшее время.

Ранее сервис «Яндекс.Карты» запустил высокодетализированную навигацию для водителей. Автомобилисты получили возможность найти в приложении дорожную разметку, островки безопасности и парковочные места.

Одно из обновлений сервиса затронуло операционную систему Android. Нововведения облегчат расчет локации в центре Москвы после сбоев в работе GPS-систем.