Пропавшую в Волгоградской области школьницу нашли мертвой

Новость о смерти девушки пришла утром 16 июля. Подробностей ее гибели пока нет.

Девочка родилась в 2003 году. Вместе с семьей она приехала в Руднянской район региона из Йошкар-Олы. Там погибшая гостила у родственников. Она ушла гулять 13 июля и не вернулась. Заявление о пропаже несовершеннолетней вечером 14 июля написала 56-летняя мать Дарины.

Пропавшую искали более 150 человек: полицейские, включая кинологов со служебными собаками, а также волонтеры, общественные деятели из Жирновского, Еланского, Руднянского районов. К местным правоохранителям присоединились коллеги из областного главка. Все они просмотрели соседние села, прилегающие овраги, сельскохозяйственные угодья, прибрежную полосу реки Терса. Также они опрашивали местных жителей и близкое окружение девушки.