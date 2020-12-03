Пропавшую в Сочи девочку нашли живой

В Сочи сотрудники правоохранительных органов нашли живой 13-летнюю девочку. Ее искали со вторника. Также к поискам был подключен отряд волонтеров «Лиза Алерт».

«Девочку нашли полицейские около полуночи. Она жива», — передает РИА «Новости» слова представителя УВД города.

Тем не менее подробности ее исчезновения еще уточняются. Также неизвестно, в каком состоянии сейчас находится школьница.

Несколько недель назад в Челябинске пропала пятилетняя девочка. Почти через сутки она сама вышла к волонтерам из соседнего подъезда родительского дома, сообщает Ura.ru. По предварительным данным, ребенок никак не пострадал. Вероятно, ее обнаружили соседи и подобрали. Полицейские также рассматривали версию с похищением.

В середине ноября волонтеры нашли на Урале тело 11-летней девочки. Более 100 человек ее искали в течение трех дней, уточняет РИА ФАН. Причину смерти выясняют полицейские. Школьница ушла из дома в четверг, 12 ноября, и не вернулась.