Девочка из неблагополучной семьи, которая ушла из дома в Приморье и не вернулась, нашлась живой. По данным источника «360», она сама вышла из леса. Об ее состоянии пока данных нет.

Перед этим РЕН ТВ со ссылкой на мать девочки сообщил, что на местном кладбище нашли ее заколку и фантики от карамелек, которые она любит. Мать рассказала, что ребенка увел ее давний знакомый, который перед этим «попросил поспать в доме».