Пропавшую в Иркутской области туристку нашли живой

В Иркутской области нашли туристку, пропавшую две недели назад после похода в горы. Она отправилась в путешествие с мужем, но он умер из-за обострения заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В полицию в конце августа обратилась сестра 29-летней туристки. Она сообщила, что женщина отправилась с 46-летним супругом в поход из города Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь.

«Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили ее у берега», — говорится в сообщении.

У пары был с собой надувной катамаран. На нем они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск. Женщину и мужчину разыскивали полицейские со спасателями, но результатов это не дало.

Туристка рассказала сотрудникам полиции, что их катамаран неоднократно переворачивался и ломался. Во время путешествия ее муж погиб. По ее словам, это произошло из-за обострения язвенной болезни. Женщина пыталась самостоятельно выйти из труднодоступного участка тайги, когда встретила охотников. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.