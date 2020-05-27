Пропавшую сутки назад екатеринбургскую школьницу нашли живой. Девочка каталась на велосипеде

К поискам девочки подключились криминалисты и поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». Как и во всех подобных случаях правоохранители и волонтеры действовали на основании соглашений о сотрудничестве.

Пропавшую школьницу нашли в среду, 27 мая. Ее нашли участники поисковых отрядов. Около Дома Кино она каталась на велосипеде. Волонтеры немедленно вызвали на место следователей.

В ближайшее время правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины, по которым школьница ушла из дома, а также не было ли против нее совершенно противоправных действий пока ее искали.

Все эти меры призваны не допускать повторения подобной ситуации впредь.