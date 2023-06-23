Общество 23 июня 2023, 13:37 Пропавшую с «Крестов» памятную доску Анны Ахматовой принесли в полицию

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Один из петербургских адвокатов принес в отделение полиции памятную доску Анны Ахматовой, которая ранее пропала со здания «Крестов». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Адвокат рассказал, что специально снял табличку, чтобы ее не испортили вандалы. Так как в настоящее время собственник здания пока не определен, инициативный петербуржец беспокоился о будущем памятной доски.

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Как добавил сайт Neva.Today, она не состоит на балансе у городского комитета по культуре и была установлена силами сотрудников учреждения.

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