Пропавшую российскую актрису Голубниченко нашли мертвой | 360°

Общество 16 октября 2022, 10:38 Поделиться Telegram

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Viber Пропавшую российскую актрису Голубниченко нашли мертвой Отряд «Лиза Алерт» сообщил о смерти пропавшей в Кургане актрисы Ирины Голубниченко РИА Новости

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Пропавшую несколько недель назад актрису театра Ирину Голубниченко обнаружили мертвой. Об этом сообщила пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Найдена Голубниченко Ирина Георгиевна. Погибла. Сочувствует близким и родным», — сказано в сообщении.

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Голубниченко покинула дом вечером 23 сентября, спустя три дня начались поиски по факту ее исчезновения.

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Актриса свыше 30 лет проработала в Курганском театре драмы. Зрителям она известна по ролям в спектаклях «Стеклянный зверинец», «Пока она умирала», «Свадьба Кречинского», «Банкрот», «Вдовий пароход» и «Чайка».

В своей последней роли Голубниченко предстала в роли героини Миронихи в постановке «Последний срок» по повести Валентина Распутина режиссера Леонида Гушанского.

В сентябре стало известно о смерти обладательницы премии «Оскар» Луиза Флетчер, получившей престижную награду за роль медсестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», писало издание «Утро.ру».

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