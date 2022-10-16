Пропавшую российскую актрису Голубниченко нашли мертвой | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Реклама

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Общество

16 октября 2022, 19:32

Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Общество

16 октября 2022, 10:38

Пропавшую российскую актрису Голубниченко нашли мертвой

Отряд «Лиза Алерт» сообщил о смерти пропавшей в Кургане актрисы Ирины Голубниченко

Читать 360tv в

Пропавшую несколько недель назад актрису театра Ирину Голубниченко обнаружили мертвой. Об этом сообщила пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Найдена Голубниченко Ирина Георгиевна. Погибла. Сочувствует близким и родным», — сказано в сообщении.

Реклама

Голубниченко покинула дом вечером 23 сентября, спустя три дня начались поиски по факту ее исчезновения.

Реклама

Актриса свыше 30 лет проработала в Курганском театре драмы. Зрителям она известна по ролям в спектаклях «Стеклянный зверинец», «Пока она умирала», «Свадьба Кречинского», «Банкрот», «Вдовий пароход» и «Чайка».

В своей последней роли Голубниченко предстала в роли героини Миронихи в постановке «Последний срок» по повести Валентина Распутина режиссера Леонида Гушанского.

В сентябре стало известно о смерти обладательницы премии «Оскар» Луиза Флетчер, получившей престижную награду за роль медсестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», писало издание «Утро.ру».

Актеры

0

0

0

9

2

2

Реклама

Реклама