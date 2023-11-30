Важное 30 ноября 2023, 20:12 Пропавшую под Калугой девочку нашли и доставили в больницу СК: в Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку, от мамы которой требовали выкуп. Ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Девочку сопроводят в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.

Реклама

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

О похищении школьницы стало известно днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери ребенка 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Уточнялось, что девочка пропала после уроков, не дойдя до дома буквально 700 метров.

Одним из подозреваемых в похищении ребенка стал ее отец. Адвокат мужчины Александр Нехорошев рассказал, что в день пропажи девочки его клиент находился в суде. Правозащитник уверен, что отец ребенка не мог совершить преступление.