30 ноября 2023, 20:12
Пропавшую под Калугой девочку нашли и доставили в больницу
СК: в Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
В Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку, от мамы которой требовали выкуп. Ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе СК по региону.
Девочку сопроводят в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.
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«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.
О похищении школьницы стало известно днем 30 ноября. Злоумышленники требовали от матери ребенка 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Уточнялось, что девочка пропала после уроков, не дойдя до дома буквально 700 метров.
Одним из подозреваемых в похищении ребенка стал ее отец. Адвокат мужчины Александр Нехорошев рассказал, что в день пропажи девочки его клиент находился в суде. Правозащитник уверен, что отец ребенка не мог совершить преступление.
Дети
Следственный комитет России
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