Пропавшую неделю назад девушку ищут в Подольске

В Подольске разыскивают 24-летнюю девушку, которая пропала неделю назад. Она вышла из дома 19 октября и не вернулась.

Об этом сообщили на странице «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропала 24-летняя Марина Лапаева. 19 октября 2020 года она вышла из дома и не вернулась», — сказано в сообщении.

Там также перечислили приметы пропавшей Марины. Рост девушки 160 сантиметров, телосложение нормальное. У нее темно-каштановые волосы и серые глаза.

В сообщении уточнили, что в день исчезновения на девушке был темно-синий пуховик, черные джинсы и черные полусапожки из кожи. С собой она взяла сумку.

Все, кто владеет любой информацией о пропавшей, могут позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.