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    25 октября 2020, 20:20

    Пропавшую неделю назад девушку ищут в Подольске

    Нина Петлинова

    В Подольске разыскивают 24-летнюю девушку, которая пропала неделю назад. Она вышла из дома 19 октября и не вернулась.

    Об этом сообщили на странице «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропала 24-летняя Марина Лапаева. 19 октября 2020 года она вышла из дома и не вернулась», — сказано в сообщении.

    Там также перечислили приметы пропавшей Марины. Рост девушки 160 сантиметров, телосложение нормальное. У нее темно-каштановые волосы и серые глаза.

    В сообщении уточнили, что в день исчезновения на девушке был темно-синий пуховик, черные джинсы и черные полусапожки из кожи. С собой она взяла сумку.

    Все, кто владеет любой информацией о пропавшей, могут позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.