Пропавшую 21-летнюю девушку не смогли найти в Новосибирске после месяца поисков

Последний раз 21-летняя Анастасия Новоселова общалась с родителями 9 октября. Она жила в поселке Маслянино Новосибирской области. Девушка была на вечеринке и с тех пор на связь не выходит. Родители обратились к волонтерам организации «Лиза Алерт».

Участники поисков рассказали «АиФ-Новосибирск», что родственники и раньше искали девушку днями. Она живет отдельно, с родителями общается редко. Но сейчас уже месяц она не появляется в соцсетях и с ее телефона не зарегистрировано ни одного звонка.

Волонтеры назвали приметы Анастасии — рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза.

«Родные стали звонить знакомым, оказалось, что им ничего неизвестно. Телефон с того момента не в сети, звонков не зарегистрировано. Выхода в социальные сети не было. Прорабатывались различные версии, в том числе что она могла уехать в Новосибирск — здесь у нее есть знакомые, но их контакты родным неизвестны», — рассказала NGS руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В конце октября волонтеры «Лиза Алерт» начали искать в Санкт-Петербурге мальчика и девочка 14 и 10 лет соответственно.