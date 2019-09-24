Пропавший журналист из Екатеринбурга найден живым

«Наш Александр Поздеев найден. Сейчас он находится у себя дома, состояние его здоровья в норме. Журналист исчез на сутки по причинам личного характера», — заявили представители СМИ в своем Telegram-канале.

Редакция поблагодарила сотрудников свердловского ГУ МВД и СУ Следственного комитета, коллег в СМИ и читателей за помощь.

Журналист Ura.ru пропал в Екатеринбурге Подробнее

Ранее Urа.ru сообщил о пропаже своего редактора Александра Поздеева. Днем 23 сентября в районе обеда он выехал на работу из дома на своей машине. После этого мужчина пропал. Его телефоны оказались отключены.

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу начали поиск представителя СМИ. Поздно вечером 23 сентября пришла информация о том, что Поздеев до сих пор не найден.

Редакция портала дала описание журналиста и попросила всех, кто его видел, откликнуться. На сайте были опубликованы его приметы. На вид мужчине около 35-40 лет. Волосы русые, рост 165 сантиметров.

Позже по факту исчезновения Александра была организована доследственная проверка. Уточнялось, что Александр Поздеев работает в службе информации, расследованием он не занимается.