Пропавший в Уфе школьник уехал с незнакомой женщиной почти за 240 км от города

Пропавшего в Уфе 11-летнего мальчика нашли в деревне за 238 километров от города. Туда его якобы увезла незнакомая женщина, у которой он попросил денег.

О поисках школьника рассказал член Совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин. По его словам, сначала мальчик пошел в компьютерный клуб, где долго играл в видеоигры, потом ему захотелось есть и он пошел на улицу, написала Ufa1.ru.

Школьник обратил внимание на женщину, которая ждала такси. Мальчик якобы подошел к ней и попросил 50 рублей на еду. Тогда она предложила поехать к ней домой.

«Он с радостью согласился, отчего было не покататься на машине?» — заметил Тухватуллин.

При этом, по его словам, мальчик даже не спросил, куда они поедут, а оказалось, что в деревню Ташаулово. Там женщина накормила мальчика и положила спать.

Тухватуллин отметил, что ребенка в итоге смогли найти полицейские, которые вычислили его по камерам видеонаблюдения. Утром к женщине, которая приютила мальчика, пришли правоохранители.

«Резюме этой истории: если к вам подошел ребенок и попросил помощи, самое благоразумное — это отвести его в ближайший отдел полиции», — подчеркнул он.

В МВД Башкирии заявили, что семью школьника-путешественника проверит инспектор по делам несовершеннолетних. После проверки родителей мальчика могут привлечь к ответственности.