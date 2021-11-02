Пропавший в Праге россиянин вышел на связь со словами «я бессмертный»

Живущий в Праге россиянин Александр Рыхтиков, которого мама искала 28 октября, нашелся. Он находится в чешской столице, с ним все в порядке. Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пришлось опять слетать на Луну без обратного билета… Я бессмертный», — написал Рыхтиков и прикрепил свои фотографии.

В грубой форме он рассказал, что уже связался с мамой и оповестил ее о ом, что с ним все в порядке. Все то время, когда россиянка беспокоилась о судьбе сына, он продолжал вести свою странице в соцсети. Например, 29 октября опубликовал свои треки, а на следующий день поделился видео из караоке-клуба.

Ранее жительница России заявила, что не может выйти на связь с ребенком, который живет в Праге. По неподтвержденной версии, незадолго до так называемого исчезновения его могли избить полицейские.

Женщина говорила о том, что он пострадать из-за нетерпимости к русским в Чехии. Она рассказала, что ее сын учится в этой стране, недавно он переехал из Брно в Прагу. Мать молодого человека обращалась за помощью к дипломатам.