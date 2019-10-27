Пропавший под Пермью самолет до сих пор не найден

Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет до сих пор не найден. На сегодняшний день поиски приостановлены из-за наступления темноты. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«В настоящее время в Пермском крае в связи с окончанием светового дня приостановлена поисково-спасательная операция по обнаружению частного самолета. К сожалению, поиски результата не дали. Действия спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия», — сказано в сообщении.

Поиски пропавшего Cessna 172 возобновили в Пермском крае Подробнее

В ведомстве уточнили, что поиски проводили не только с воздуха, но и с земли — спасатели обследовали территорию радиусом в 30 квадратных километров. С воздуха обследовали более 600 квадратных километров. Для воздушных поисков два раза привлекали вертолет МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Кроме того, в операции принял участие «Робинсон-44».

Приостановленные поиски продолжат в 07:00 по московскому времени в понедельник, 28 октября. К ним собираются привлечь 105 человек личного состава и 21 единицы техники.