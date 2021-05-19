Пропавший пассажир вертолета, разбившегося под Архангельском, оказался депутатом

Четверым пассажиром вертолета Robinson, которого пока никак не могут найти, оказался 38-летний депутат из Твери Александр Бойков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.

Личность четвертого ранее была неизвестна. По данным издания, пропавший не только депутат, но и индивидуальный предприниматель. У Александра Бойкова есть беременная жена и ребенок.

Вертолет вылетел из аэропорта Васьково и упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг несколько дней назад. К ликвидации последствий падения были привлечены 24 человека и шесть единиц техники. В результате погиб пилот. Двое сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Один из них — собственник компании BSG Electronics Engineering Company Сергей Бильков, второй — Николай Суринов из Петрозаводска.

РИА ФАН сообщило, что погибший пилот был любителем и имел семилетний стаж. По предварительным данным, полет не был согласован. Однако командир воздушного судна, мастер спорта и чемпион мира Вадим Сазонов заранее передавал данные о полете.