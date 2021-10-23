Пропавший летом оленевод выжил благодаря советским консервам

Оленевод Егор Кривошапкин, пропавший в середине августа, нашелся живым. Все это время он питался продуктами со склада времен СССР. Просроченные консервы спасли 46-летнему мужчине жизнь. Об этом сообщило издание SakhaDay.

Родственники мужчины рассказали, что его нашли другие оленеводы. Он находился на заброшенном складе продуктов, который представляет собой контейнер с товарами еще времен СССР. Там он питался просроченными советскими консервами.

В поисках оленевода его семья даже обращалась к ясновидящей. Родные сообщили, что Кривошапкин оказался в том самом месте, на которое указывала экстрасенс. Она даже называла координаты, но поисковой вертолет не удавалось посадить в том месте.

Оленевод пропал 14 августа, когда пошел отнести мясо в соседнее стадо. В начале октября родственники признавались, что уже потеряли надежду найти Егора. Теперь они шутят, что он проверил на себе качество советских продуктов, которые оказались вполне съедобны.

Родные договариваются о том, чтобы оленевода забрала санавиация, но погода пока не позволяет. Его сестра при этом усомнилась, что он действительно питался консервами и смог бы три месяца провести в неутепленном контейнере. Скоро он сам все расскажет.

Ранее в августе оленевод в Хабаровском крае неделю шел пешком до отделения полиции, чтобы признаться в тройном убийстве.