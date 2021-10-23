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    23 октября 2021, 11:34

    Пропавший летом оленевод выжил благодаря советским консервам

    SakhaDay: пропавший в Якутии оленевод выжил благодаря просроченным консервам

    Александр Блинов

    Оленевод Егор Кривошапкин, пропавший в середине августа, нашелся живым. Все это время он питался продуктами со склада времен СССР. Просроченные консервы спасли 46-летнему мужчине жизнь. Об этом сообщило издание SakhaDay.

    Пропавший летом оленевод выжил благодаря советским консервам

    Родственники мужчины рассказали, что его нашли другие оленеводы. Он находился на заброшенном складе продуктов, который представляет собой контейнер с товарами еще времен СССР. Там он питался просроченными советскими консервами.

    В поисках оленевода его семья даже обращалась к ясновидящей. Родные сообщили, что Кривошапкин оказался в том самом месте, на которое указывала экстрасенс. Она даже называла координаты, но поисковой вертолет не удавалось посадить в том месте.

    Оленевод пропал 14 августа, когда пошел отнести мясо в соседнее стадо. В начале октября родственники признавались, что уже потеряли надежду найти Егора. Теперь они шутят, что он проверил на себе качество советских продуктов, которые оказались вполне съедобны.

    Родные договариваются о том, чтобы оленевода забрала санавиация, но погода пока не позволяет. Его сестра при этом усомнилась, что он действительно питался консервами и смог бы три месяца провести в неутепленном контейнере. Скоро он сам все расскажет.

    Ранее в августе оленевод в Хабаровском крае неделю шел пешком до отделения полиции, чтобы признаться в тройном убийстве.