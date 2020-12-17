Пропавших в пещерах Сьяны детей нашли

Детей, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны, нашли. Об этом сообщили в МЧС. Они вышли из пещеры без видимых повреждений. Все живы и здоровы.

В ведомстве отметили, что в медицинской помощи найденные не нуждаются.

Группа из восьми детей и двух взрослых пропали в пещерах Сьяны в районе города Домодедово. Они зашли туда утроми. Спасатели начали поиски и обнаружили одного из вожатых у входа в пещеры.

Он пояснил, что потерял остальных участников группы во время занятия ориентированием.

Экстренные службы полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных направил на место пропажи группы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

«Сейчас самое главное — сделать все, что от нас зависит, чтобы найти детей и позаботиться о их здоровье», — отметил губернатор. На месте поисками детей занимались 39 человек.

Сьяны — это крупнейшая в Подмосковье сеть искусственных пещер общей протяженностью 19 километров. В 1974 году там пропал ребенок и вход засыпали, но в 1988 году любители-исследователи начали вновь туда спускаться.