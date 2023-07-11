Общество 11 июля 2023, 13:00 Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми Власти Пермского края: пропавшую тургруппу нашли, все туристы живы

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Спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования нашли пропавшую туристическую группу, все ее члены живы. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство безопасности региона.

«Все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — сообщили в ведомстве.

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По информации службы спасения, группу обнаружили около 14:40 по местному времени. За десять минут до этого к месту поиска направили вертолет Ми-8 Минздрава Пермского края. На его борту находятся два врача и столько же спасателей.

МЧС России в своем Telegram-канале подтвердило обнаружение туристов. По информации ведомства, группу нашли в районе поселка Безгодово. С участниками сплава все порядке, они заканчивают маршрут и не нуждаются в помощи.

Туристическая группа из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве. Отдыхающие собирались к 9 июля преодолеть 175 километров, но в пункт назначения так и не прибыли. На их поиски бросили полицию и спасателей.